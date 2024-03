Domenica 10 marzo prende il via la nuova stagione di “A piedi nel Parco della Pietra di Luna”, ilprogramma di escursioni nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola promosso dall’Ente di gestione Parchi e Biodiversità – Romagna e realizzato in collaborazione con le Guide del Parco.

Il programma per la primavera-estate promuove le proposte di un gruppo di professionisti, selezionati direttamente dall’Ente, che mettono la loro competenza a disposizione di chiunque voglia vivere in sicurezza esperienze uniche in contesti naturali. Il nuovo calendario conta 25 appuntamenti – da marzo a fine luglio – e comprende escursioni di tutti i tipi e per ogni livello di difficoltà alla scoperta di un territorio ricco e vario, che a settembre 2023 è stato riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’umanità.

Per questa domenica “A piedi nel Parco della Pietra di Luna” propone una escursione ad anello di circa 8 km lungo i sentieri che costeggiando la grande Dolina di Ca’ Castellina, dedicata alle prime fioriture del Parco e alle formazioni gessose che si incontrano nel tragitto che porta al borgo dei Crivellari, storico nucleo di gessaroli sorto nei pressi di Borgo Rivola.

Il calendario si inoltra poi nelle stagioni più calde dell’anno, con iniziative sia diurne che serali, dedicate alla biodiversità del Parco, alla relazione millenaria tra uomo e gessi, alle molteplici formazioni geologiche e agronomiche che caratterizzano il paesaggio, alla linea Gotica, oltre che al progetto sulla conservazione dei boschi di quercia “Life 4Oak Forest” e all’osservazione delle costellazioni tra scienza e mitologia.

Punti di partenza o tappe delle escursioni saranno alcuni dei luoghi simbolo della Vena del Gesso Romagnola e gli antichi borghi che si affacciano sulle vallate del Parco: Brisighella, il Museo Geologico ex cava del Monticino, il Centro Visita e rifugio Ca’ Carnè, il Castello di Rontana, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio e Il Museo Geologico allestito presso il Palazzo Baronale di Tossignano.

Tutte le proposte sono raccolte in un opuscolo consultabile e scaricabile dal sito www.parchiromagna.it. Il volumetto sarà anche pubblicato in versione cartacea e disponibile presto presso i Centri Visita e le strutture del Parco, oltre che nei principali punti informativi del territorio.

Nell’opuscolo sono descritte in dettaglio le 25 escursioni e indicati i contatti delle guide, alle quali è possibile fare riferimento per informazioni specifiche e per iscriversi alle attività. Una specifica sezione è dedicata poi alle grotte visitabili e alle visite turistico-speleologiche presso la Grotta Tanaccia e la Grotta del Re Tiberio.

Il progetto è ideato dall’Ente e consente, grazie ad un sostegno economico, di promuovere escursioni a prezzi uniformi e agevolati, permettendo a tutte e tutti di godere delle bellezze naturali offerte dal Parco.

Per maggiori informazioni: info@parchiromagna.eu

www.parchiromagna.it/novdettaglio.php?id=77764