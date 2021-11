A Monte Brullo serata omaggio per i 50 anni dalla scomparsa di Secondo Casadei | VIDEO

Monte Brullo sarà il cuore delle celebrazioni faentine in memoria di Secondo Casadei, a 50 anni dalla scomparsa del maestro. Venerdì 19 novembre, a partire dall 20, Aurelio Casadei, da tutti conosciuto come Secondo Casadei, verrà ricordato con la sua stessa musica suonata da La Storia di Romagna e da un omaggio inciso appositamente dal cantautore Michele Fenati. Sarà una serata dedicata anche alla memoria di Arte Tamburini, la voce storica di Romagna Mia. Verrà quindi rilanciata la proposta di intitolare una via o un luogo di Faenza alla cantante e imprenditrice faentina scomparsa nel 2017.