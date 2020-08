“Bellissima serata, quella organizzata ieri sera a Fusignano dal Partito democratico, moderata da Damiano Giacometti. Assieme all’amica ed europarlamentare Elisabetta Gualmini, che ho trovato in grandissima forma, abbiamo discusso degli strumenti e delle risorse che Emilia-Romagna ed Europa stanno mettendo in campo per ripartire dopo il Covid-19” afferma la consigliera regionale Manuela Rontini tramite un post su Facebook.

“Un’occasione straordinaria per attuare le riforme strutturali che il nostro Paese attende da tempo e costruire una società più equa e sostenibile” conclude la Rontini.