Il Comitato Uisp Ravenna-Lugo promuove un nuovo corso di formazione per conseguire la qualifica di Insegnante di Nuoto di primo livello per lavorare con le categorie primi passi, ragazzi e adulti. Inizio dal mese di Febbraio 2020 a Ravenna: il corso ha lo scopo di formare personale certificato con Brevetto UISP da Tecnico Educatore Nuoto da inserire nell’ambito delle attività motorie e sportive in acqua (piscina e mare). Prova di ammissione Venerdì 24 Gennaio 2020 alla Piscina Comunale “G. Gambi” in Via Falconieri n. 31 a Ravenna, esame finale previsto, indicativamente, ad Aprile 2020.

I candidati dovranno avere la maggiore età, essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore e tessera UISP tipo “D”, si è ammessi al corso solo dopo aver superato una prova attitudinale in acqua prevista per il 24 Gennaio 2020.

Il corso ha la durata di 48 ore ed è strutturato in lezioni che si terranno prevalentemente durante il week-end o in giornate feriali in orari serali. Le lezioni trattano argomenti teorici in aula e pratica in vasca.

Per informazioni e iscrizioni telefonare UISP Ravenna-Lugo 0544.219724 o 0545.26924.

Chiusura iscrizioni 22 Gennaio.