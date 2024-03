Bike Park all’ex ippodromo: nei prossimi giorni si dovrebbe partire

Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare buone notizie per il Bike Park di Ravenna all’ex ippodromo. Dopo gli slittamenti dei mesi scorsi, l’iter per l’avvio della realizzazione dovrebbe finalmente partire. Ad aprile 2023 Cear si è aggiudicata la gara d’appalto per i lavori per un importo di 1 milione e 700 mila euro. Il calendario dei lavori dovrà tenere conto delle esigenze di tutte le realtà coinvolte.

La speranza iniziale era di poter vedere i primi ciclisti allenarsi nei primi mesi del 2025.