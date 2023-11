Crociere: Porto Corsini chiede più tutela per la vivibilità del lido

Porto Corsini chiede una maggiore vivibilità per il paese di fronte al prospettato aumento futuro delle crociere che attraccheranno al terminal. A presentare ufficialmente la richiesta è stato il presidente della Pro Loco Onorio Venturini durante l’incontro indetto dall’Autorità Portuale per tracciare il bilancio della stagione delle crociere 2023 e per parlare del futuro. Lo scalo, nel 2024, subirà una riduzione degli attracchi e quindi dei viaggiatori, a causa dei lavori di realizzazione del nuovo terminal. Diminuiranno quindi anche gli autobus che attraverseranno Porto Corsini. Operativo il nuovo terminal, però, le crociere torneranno ad aumentare e aumenteranno i mezzi pesanti in transito, con le relative ripercussioni sul piccolo centro abitato. Da anni ormai Porto Corsini chiede una soluzione. Il Comune ha assicurato che una viabilità alternativa è in corso di studio