La Pinacoteca di Faenza lancia un ciclo di conferenze di approfondimento sulle opere in collezione e su temi di carattere storico-artistico, invitando a Faenza storici dell’arte ed esperti.

Il primo momento, curato da Chiara Demaria (Università degli studi di Firenze) è in programma il 17 novembre alle ore 17, ed è dedicata al polittico della Beata Umiltà di Pietro Lorenzetti, esposto in Pinacoteca nell’ambito del progetto degli Uffizi Diffusi.

La dottoressa Chiara Demaria relazionerà sul polittico di Pietro Lorenzetti dedicato a Umiltà da Faenza, eseguito verosimilmente all’inizio degli anni Trenta del Trecento per la chiesa di San Giovanni Evangelista a Firenze. L’opera costituisce la più importante testimonianza iconografica del culto tributato alla badessa vallombrosana e vi sono ragioni di credere che avesse in origine un ruolo promozionale, in prossimità del tentativo di canonizzazione di Umiltà nel 1332. L’opera rappresenta un momento di svolta nella produzione delle pale agiografiche, poiché composta dall’innesto della tradizionale tipologia verticale sul nuovo formato del polittico, introducendo una soluzione che ebbe fortuna specialmente a Firenze. Dal punto di vista dell’esecuzione pittorica la pala di Umiltà si configura come un’opera complessa, testimone della capacità dell’autore, il pittore senese Pietro Lorenzetti, di coordinare efficacemente la partecipazione dei suoi collaboratori, integrandola con interventi autografi di altissima qualità.

La conferenza di venerdì 17 novembre è a ingresso gratuito

Chiara Demaria Laureata in Filosofia a Bologna con una tesi in Storia dell’Arte Medievale (2016), ha proseguito gli studi storico-artistici presso l’Università di Firenze, approfondendo per la tesi magistrale lo studio del polittico di Pietro Lorenzetti dedicato a Umiltà da Faenza (2019). Presso il medesimo ateneo è attualmente in procinto di discutere una tesi di dottorato incentrata sulle tavole agiografiche iconico-narrative tra la fine del XIII e l’inizio del XV secolo in Toscana. Durante il dottorato ha svolto periodi di ricerca presso diverse istituzioni museali, tra cui il Getty Research Institute di Los Angeles, il Metropolitan Museum of Art di New York, la Yale University Art Gallery e l’Ontario Art Museum di Toronto. Come primo esito di questi studi è in corso di stampa un articolo sulle strategie di coinvolgimento emotivo adottate nelle tavole agiografiche. Ha di recente partecipato all’International Medieval Congress di Leeds, con un intervento dedicato alle iscrizioni parlanti composte da versi di canti liturgici nella pittura toscana tra XIII e XIV secolo.

Insieme al ciclo di conferenze, che dopo la prima proseguiranno nel corso del 2024, la Pinacoteca Comunale di Faenza organizza inoltre un calendario di visite guidate gratuite al Polittico della Beata Umiltà.

Gli appuntamenti sono in programma nei fine settimana e nei festivi: domenica 19 novembre, ore 16; domenica 26 novembre, ore 11; domenica 3 dicembre, ore 16; venerdì 8 dicembre, ore 16; domenica 10 dicembre, ore 16; domenica 17 dicembre, ore 11; domenica 7 gennaio, ore 16; sabato 13 gennaio, ore 16; domenica 21 gennaio, ore 16.

Le visite guidate sono gratuite comprese nel biglietto di ingresso. È consigliata la prenotazione al numero telefonico 334.7069391 o all’indirizzo mail: infopinacoteca@romagnafaentina.it