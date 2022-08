Una serata musicale, proposta dalla Scuola di musica “A. Contarini” di Russi, nella cornice dell’Ex Chiesa in Albis: lunedì 5 settembre alle 20.45 “La chitarra nel tempo”, concerto, per chitarra classica, di Lorenzo Ottaviani con la partecipazione di Margherita Emiliani.

“La chitarra nel tempo” è un recital di chitarra solistico che porta lo spettatore ad assaporare e conoscere il repertorio chitarristico e la sua evoluzione dall’800 fino al contemporaneo.

Lorenzo Ottaviani, nasce a Iseo (BS) nel 1997. Si approccia allo strumento presso l’accademia musicale “C. Monteverdi” di Iseo seguito dal M° Marco Tiraboschi proseguendo gli studi al Liceo Musicale “Veronica Gambara” di Brescia sotto la guida di Romina Brentan. Consegue il diploma in Triennio Accademico del Conservatorio “Luca Marenzio” di Darfo con la votazione di 110/110 e lode. Attualmente frequenta il Biennio Accademico nella classe di chitarra dei Maestri Luca Trabucchi e Enea Leone presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Darfo.

Nata a Ravenna nel 1996, Margherita Emiliani inizia lo studio della chitarra classica alla Scuola di musica “Contarini” di Russi con Marina Valli. Nel 2016 si diploma a pieni voti nella classe di Piero Bonaguri al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna e attualmente è insegnante alla Scuola “Contarini” di Russi. Vincitrice del primo premio al Concorso Chitarristico Nazionale “Villa Oliva”, si è esibita come solista o in formazione cameristica in importanti rassegna musicali.