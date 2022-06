Jova Beach Party: definito il piano della sicurezza e della viabilità. Venduti 76 mila biglietti per i due giorni

Definito il piano di sicurezza e gestione delle emergenze del Jova Beach Party, un piano approntato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dalla Prefettura, e al quale hanno partecipato il Comune di Ravenna, le Forze di Polizia, la Capitaneria di Poto, i Vigili del Fuoco, il Roan della Guardia di Finanza, la Polizia Stradale e la Polizia Locale, oltre agli organizzatori dell’evento.

Nei due giorni del concerto, l’apertura dei cancelli è fissata alle 14 circa, lo spettacolo inizierà alle 15.30 e si concluderà alle 23.30.

Nell’area sarà attivo un Posto medico avanzato, con personale e mezzi, mentre 20 squadre si aggireranno per l’area della manifestazione.

13 le aree parcheggio a disposizione fra Marina di Ravenna, Punta Marina, Marina Romea e Porto Corsini e la zona del Pala de André. Da venerdì a domenica, però, il traghetto sul Candiano sarà accessibile solo in bici o a piedi. 2 i parcheggi per gli autobus. Sarà istituita una zona rossa nell’area del concerto e una zona gialla lungo viale delle Nazioni e viale della Pace dove il transito ai mezzi sarà consentito solo per gli autorizzati. Sul sito del Comune di Ravenna sarà possibile scaricare un’autocertificazione.

PERCORSI VEICOLARI CONSENTITI PER L’AFFLUSSO AI PARCHEGGI (PARCHEGGI DI DESTINAZIONE INDICATI IN GRASSETTO)

¥ Via Trieste SS 67 (tratto e direzione da via Classicana SS67 a rotonda degli Sgobbolari), rotonda degli Sgobbolari, parcheggio di via delle Zattere (scambiatore) ;

via Trieste SS 67 (tratto e direzione da rotonda degli Sgobbolari a rotonda dei Pinaroli), rotonda dei Pinaroli, via Trieste SS 67 (tratto e direzione da rotonda dei Pinaroli a rotonda dei Lagunari), rotonda dei Lagunari, via Ciro Menotti (tratto e direzione da rotonda dei Lagunari a via del Marchesato), parcheggio di via del Marchesato raggiungibile fino al raggiungimento della capienza massima (dell'8 e del 9 luglio)

via Trieste SS 67 (tratto e direzione da rotonda degli Sgobbolari a rotonda dei Pinaroli), rotonda dei Pinaroli, viale della Pace (tratto e direzione da rotonda dei Pinaroli a rotonda della Colonia), rotonda della Colonia, parcheggi di lungomare Colombo (Punta Marina) ;

Via Destra Canale Molinetto, viale dei Navigatori, via delle Americhe, parcheggi di lungomare Colombo, via della Carena, parco Gran Torino, via delle Sirti (Punta Marina) ;

Via Destra Canale Molinetto, viale Manzoni, via dei Campeggi, parcheggi di via dei Campeggi (Punta Marina/Lido Adriano).

PERCORSI VEICOLARI CONSENTITI PER IL DEFLUSSO DAI PARCHEGGI (PARCHEGGI DI PARTENZA INDICATI IN GRASSETTO)

¥ Parcheggio di via del Marchesato , via Ciro Menotti (tratto e direzione da via del Marchesato a rotonda dei Lagunari), rotonda dei Lagunari, via Trieste SS67 (tratto e direzione da rotonda dei Lagunari a rotonda dei Pinaroli), rotonda dei Pinaroli, viale della Pace (tratto e direzione da rotonda dei Pinaroli a rotonda della Colonia), rotonda della Colonia, lungomare C. Colombo (tratto e direzione da rotonda della Colonia a via delle Americhe), via delle Americhe, viale dei Navigatori, via Sinistra Canale Molinetto;

Parcheggio di via delle Zattere (scambiatore), rotonda degli Sgobbolari, via Trieste SS 67 (tratto e direzione da rotonda degli Sgobbolari a via Classicana SS67);

Parcheggi di lungomare Colombo, via della Carena, parco Gran Torino, via delle Sirti (Punta Marina), via delle Americhe, viale dei Navigatori, via Sinistra Canale Molinetto;

Parcheggi di via dei Campeggi (Punta Marina/Lido Adriano), via dei Campeggi, viale Manzoni, via Sinistra Canale Molinetto.

PER CHI ARRIVA IN AUTO

• Da Bologna : autostrada A14 per Ancona uscita Ravenna, indicazione Lidi Sud Marina di Ravenna

• Da Firenze e da Milano: autostrada A1 fino a Bologna, da Bologna imboccare l'A14 e seguire le indicazioni Lidi Sud Marina di Ravenna

• Da Venezia percorso consigliato: Statale Romea SS309 fino a Ravenna, ponte mobile di via A. Monti, via Trieste seguendo le indicazioni Marina di Ravenna

percorso alternativo: Statale Romea SS309, via Canale Magni fino a Porto Corsini, poi traghetto per Marina di Ravenna. Attenzione! Traghetto accessibile solo a pedoni e ciclisti dalle 7 di venerdì 8 luglio alle 7 di domenica 10 luglio, quindi se si sceglie questo percorso alternativo bisogna parcheggiare a Porto Corsini

• Da Roma: Superstrada E45 da Orte a Ravenna, uscita Ravenna Sud (Marina di Ravenna).

PER CHI ARRIVA IN BICICLETTA

È possibile raggiungere il Jova Beach Party in bicicletta grazie ai percorsi ciclabili presenti.

Il centro abitato di Ravenna ed i parcheggi situati in zona Pala De Andrè a Ravenna sono collegati con i lidi attraverso un percorso ciclopedonale in sede propria che costeggia le vie Destra Canale Molinetto, Sinistra Canale Molinetto, dei Navigatori, delle Americhe, C. Colombo, della Pace, delle Nazioni (nel tratto extraurbano la pista ciclabile è illuminata solo in corrispondenza delle intersezioni e del sottopasso della SS 67).

I parcheggi di Punta Marina Terme sono collegati con Marina di Ravenna attraverso un percorso ciclopedonale in sede propria che costeggia le vie delle Americhe, C. Colombo, della Pace, delle Nazioni.

I parcheggi di via dei Campeggi (Lido Adriano) sono collegati con Marina di Ravenna attraverso un percorso ciclopedonale in sede propria che costeggia le vie della Fontana, C. Colombo, della Pace, delle Nazioni.

PERCORSI PEDONALI PER CHI È NELLE VICINANZE

• Da Marina Romea percorrere via Baiona fino a Porto Corsini, prendere il traghetto per Marina di Ravenna, proseguire per via Molo Dalmazia e viale delle Nazioni;

• Da Porto Corsini prendere il traghetto per Marina di Ravenna, proseguire per via Molo Dalmazia e viale delle Nazioni;

• Da Punta Marina percorrere Lungomare C. Colombo e viale delle Nazioni.

TRAGHETTO TRA LE LOCALITÀ DI MARINA DI RAVENNA E PORTO CORSINI

Per attraversare il canale Candiano è attivo il traghetto tra le località di Marina di Ravenna e Porto Corsini. Il titolo di viaggio può essere acquistato presso le emettitrici a terra, app DropTicket e myCicero.

Dalle ore 7 del giorno 8 luglio alle ore 7 del giorno 10 luglio è previsto che il traghetto sia accessibile solo a pedoni e biciclette e funzioni no – stop.

AUTOBUS DI LINEA E BUS NAVETTA

La stazione ferroviaria di Ravenna è collegata a Marina di Ravenna e a Punta Marina tramite alcune linee bus che effettuano anche corse notturne nelle notti di venerdì e sabato. Orari su www.startromagna.it

Inoltre Start Romagna ha predisposto un servizio aggiuntivo dalle 9 alle 20 e da mezzanotte alle 4 (sia l’8 che il 9 luglio) tra Ravenna FS – Pala De Andrè e la zona del parcheggio scambiatore di via Trieste. Il Navetto Mare invece, dalle 9 alle 3 percorrerà l’anello circolatorio individuato da viale delle Nazioni, viale della Pace (tratto compreso tra le rotonde dei Pinaroli e della Colonia), via Trieste SS67 e viale Ciro Menotti.

DIVIETI E CHIUSURE

• NEL CENTRO ABITATO DI MARINA DI RAVENNA (area indicata in rosso nella mappa allegata):

dalle ore 7:00 dell’8 luglio alle ore 7:00 del 10 luglio divieto di transito con ACCESSO CONSENTITO SOLO AI SEGUENTI AVENTI DIRITTO:

¥ Veicoli a servizio di persone con disabilità ¥ Residenti e domiciliati ¥ Addetti e Lavoratori ¥ Veicoli dei clienti strutture ricettive ¥ Veicoli per trasporto merci ¥ Veicoli artigiani per assistenza tecnica ¥ Veicoli dei soci dei circoli velici



dalle ore 4.00 di giovedì 7 luglio alle ore 7:00 di domenica 10 luglio istituzione di un’area pedonale in viale delle Nazioni (nel tratto da via Ciro Menotti a piazza Dora Markus), via Lungomare (nel tratto da viale delle Nazioni all’area dell’evento e nel tratto da via Callegati a via Thaon De Revel), viale IV novembre (da via Spalato a viale delle Nazioni), via Spalato (da via IV novembre a via Mameli), via Volturno (da viale delle Nazioni a via Lungomare), via Callegati (da viale delle Nazioni a via Lungomare).

• VIABILITÀ DI AVVICINAMENTO ALLA LOCALITÀ DI MARINA DI RAVENNA (area indicata in giallo nella mappa allegata) : VIA C. MENOTTI (NEL TRATTO DA ROTONDA DEI LAGUNARI A VIALE DELLE NAZIONI), VIALE DELLE NAZIONI (NEL TRATTO DA VIA C. MENOTTI A VIA RIVAVERDE) E VIALE DELLA PACE (NEL TRATTO DA VIA RIVAVERDE A ROTONDA DELLA COLONIA)



Dalle ore 7:00 dell’8 luglio alle ore 7.00 del 10 luglio DIVIETO DI TRANSITO

ECCEZIONI AL DIVIETO DI TRANSITO: dalle ore 7.00 alle ore 16.00 del giorno 8 luglio e dalle ore 7.00 alle ore 16.00 del giorno 9 luglio TRANSITO CONSENTITO da via C. Menotti in direzione da nord a sud AI SOLI AVENTI DIRITTO:

¥ Veicoli a servizio di persone con disabilità ¥ Residenti e domiciliati ¥ Addetti e lavoratori ¥ Clienti strutture ricettive ¥ Veicoli per trasporto merci (solo determinate fasce orarie) ¥ Veicoli artigiani per assistenza tecnica ¥ Ciclomotori e motocicli



NOTA BENE: per quanto riguarda il rispetto della fascia oraria nella quale gli aventi diritto possono circolare, essa è stata stabilita per garantire la massima accessibilità dei mezzi di soccorso durante lo svolgimento dell’evento in caso di necessità. Resta inteso che eventuali stati di necessità o situazioni particolari potranno essere valutati al momento onde garantire il migliore bilanciamento tra questa esigenza e la fruibilità dei luoghi.

INOLTRE:

Sosta consentita a ciclomotori e motocicli negli stalli auto situati sul lato est della carreggiata.

Divieto di sosta con rimozione sul lato ovest della carreggiata.

Accesso libero, senza vincoli orari, per pedoni e biciclette, anche in direzione sud – nord.

¥ DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE TRIESTE SS 67, NEL TRATTO DA ROTONDA DEI PINAROLI A ROTONDA DEI LAGUNARI



Dalle ore 14.00 del giorno 8 luglio alle ore 4.00 del giorno 9 luglio e dalle ore 14.00 del giorno 9 luglio alle ore 4.00 del giorno 10 luglio in via Trieste SS 67 da rotonda dei Pinaroli a rotonda dei Lagunari accesso consentito in direzione nord AI SOLI AVENTI DIRITTO:

¥ Veicoli a servizio di persone con disabilità ¥ Residenti e domiciliati ¥ Veicoli dei clienti strutture ricettive ¥ Veicoli per trasporto merci ¥ Veicoli artigiani per assistenza tecnica ¥ Veicoli dei soci dei circoli velici ¥ Ciclomotori e motocicli



¥ DIVIETO DI TRANSITO IN VIA TRIESTE SS 67 NEL TRATTO DA ROTONDA DEI PINAROLI A ROTONDA DEGLI SGOBBOLARI (ALL’ALTEZZA DEL PARCHEGGIO DI VIA DELLE ZATTERE – SCAMBIATORE)



Dalle ore 21.00 del giorno 8 luglio alle ore 4.00 del 9 luglio e dalle ore 21.00 del giorno 9 luglio alle ore 4.00 del giorno 10 luglio via Trieste SS 67 da rotonda dei Pinaroli a rotonda degli Sgobbolari è chiusa al transito in entrambe le direzioni. Chi deve andare verso Ravenna dovrà percorrere via Trieste SS 67, alla rotonda dei Pinaroli svoltare a sinistra in viale della Pace e alla rotonda della Colonia svoltare a destra in lungomare Colombo. Viceversa chi deve andare verso Marina di Ravenna (se avente diritto) dovrà percorrere lungomare Colombo, alla rotonda della Colonia svoltare a sinistra in viale della Pace e alla rotonda dei Pinaroli svoltare a destra in via Trieste SS67.

¥ DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELL’IDROVORA



Dalle ore 7.00 dell’8 luglio alle ore 20.00 del 10 luglio in via dell’Idrovora transito consentito ai soli aventi diritto:

¥ Residenti e domiciliati ¥ Veicoli a servizio di persone con disabilità



ACCESSO AGLI STABILIMENTI BALNEARI

Dal bagno Obelix fino alla spiaggia libera dell’ex Colonia sarà consentito l’accesso delle sole auto con parcheggio riservato dietro agli stabilimenti balneari nelle aree autorizzate a tale scopo (parcheggi cosiddetti retrodunali).

Ogni stabilimento balneare (quindi tutti tranne quelli dal Big Mama fino al molo) potrà consegnare un numero limitato di pass (numero corrispondente ai posti auto ricavabili in tali aree).

I pass, muniti di bollino anticontraffazione, verranno consegnati dalla Cooperativa Spiagge e potranno essere distribuiti a titolari, dipendenti o clienti previa compilazione e personalizzazione degli stessi.

L’accesso e il transito in viale delle Nazioni delle auto con pass saranno consentiti solo fino alle ore 16 dei giorni 8 e 9 luglio.

Sempre solo fino alle ore 16 saranno consentiti l’accesso e il transito in viale delle Nazioni a scooter e mezzi motorizzati a due ruote che potranno parcheggiare lungo il viale esclusivamente nelle strisce blu (lato mare), quelli che in condizioni normali vengono occupati dalle auto.

Accesso libero, senza vincoli orari, viene previsto per pedoni e biciclette, anche in direzione sud – nord.

ATTENZIONE: i mezzi motorizzati dovranno percorrere obbligatoriamente la via Trieste SS 67, nel tratto e direzione da rotonda dei Pinaroli a rotonda dei Lagunari, ed entrare sul viale delle Nazioni esclusivamente da via Ciro Menotti, quindi percorrerlo con senso unico in direzione sud.

AREE PARCHEGGIO

PARCHEGGI BICICLETTE

• Piazzale Marinai d’Italia • Area verde adiacente via C. Menotti



PARCHEGGI CICLOMOTORI E MOTOCICLI

• Via Marmarica, tratto adiacente SS 67 via Trieste, (accesso da SS 67 via Trieste) • Viale delle Nazioni nel lato est della carreggiata, nel tratto da via C. Menotti a via Rivaverde, e viale della Pace nel lato est della carreggiata, nel tratto da via Rivaverde a rotonda della Colonia



PARCHEGGI BUS TURISTICI (consentito agli autorizzati che avranno comunicato la targa del veicolo)

• Via Marmarica (accesso da SS 67 via Trieste) • Via della Foca Monica (accesso da via dei Mille)



PARCHEGGI VEICOLI A SERVIZIO DI PERSONE CON DISABILITA’

• Parcheggio in piazzale Mazzini • Parcheggio adiacente via Lungomare



PARCHEGGI AUTO

• Parcheggio in zona Pala De Andrè (Ravenna) consigliato per chi intende proseguire con la bicicletta • Parcheggio a pagamento in via delle Zattere (cosiddetto scambiatore)



Tariffa unica 5 euro € dalle 8.00 alle 24:00

• Parcheggio in via del Marchesato, in parte a pagamento • A Punta Marina Terme: parcheggi in zona viale delle Americhe, in viale dei Campeggi • A Punta Marina Terme: parcheggi a pagamento in Lungomare C. Colombo



Tariffa 1 euro l’ora dalle 9.00 alle 18.00 con tariffa forfettaria 6 euro

Tariffa 1,50 euro l’ora dalle 18.00 al termine con tariffa forfettaria 6 euro

Tariffa forfettaria 10 euro dalle 9 al termine