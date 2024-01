Il 6 gennaio 2024 presso il Parco Pubblico di Punta Marina Terme anche quest’anno la Pro Loco Di Punta Marina Terme propone un pomeriggio da passare in compagnia! Con panettone, the, vin brûlé e zucchero filato, non possono mancare le Befane che ci aiuteranno a distribuire le calze e ….. tanto altro.

Lo stand gastronomico sarà aperto dalle 12.30, anche da asporto, con polenta con ragù, pasta e fagioli e cappelletti con ragù.