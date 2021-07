Un uomo di 43 anni di Lugo è stato ferito gravemente in fronte con un bottiglia di vetro nella notte a Bellaria Igea Marina. L’aggressione sarebbe avvenuta intorno all’una e mezza in viale Pinzon, all’altezza del civico 34. L’uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato poi soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale di Cesena con un codice di massima gravità. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine. Fondamentale per ricostruire la vicenda sarà la visione delle immagini di video sorveglianza. Intervenuta la Polizia locale.

fonte altarimini