25 anni di attività per La Villa Immobiliare

Venerdì 29 aprile Roberta Conti ha festeggiato con la sua azienda “La Villa Immobiliare” 25 anni di attività. Un momento da dedicare a clienti, imprese ed amici che hanno permesso in questi 25 anni di fornire un servizio immobiliare impeccabile alla cittadinanza di Faenza e non solo. Roberta Conti, iscritta al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione dal 1996, coordinatrice Fiaip Donna della Romagna e Vice Presidente Fiaip Ravenna, ha sempre offerto al cliente una consulenza e un’assistenza ad ampio raggio nel settore immobiliare sia per quanto attiene alla compravendita che alla locazione di immobili abitativi e commerciali. All’aperitivo in musica presso via della Costituzione, nel Centro Commerciale La Filanda, dove ha sede l’Immobiliare, hanno partecipato fra gli altri, il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, l’Amministratore Delegato e il Presidente di CIA Conad, Luca Panzavolta e Maurizio Pelliconi, oltre ad alcuni amministratori locali e l’On. Jacopo Morrone.