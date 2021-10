20 anni dopo l’11 settembre, anteprima di Universalmente

Si è concluso con un appuntamento in presenza a Casa Matha, il ciclo di incontri “20 anni dopo l’11 settembre: quale dis-ordine mondiale?”, anteprima di Universalmente, festival del sapere e dell’attualità organizzato da Fondazione Flaminia in collaborazione con Dipartimento di Beni culturali. Sabato 9 ottobre il protagonista della mattinata è stato Aldo Ferrari, storico, armenista e slavista, che ha così chiuso la tre giorni dedicata a comprendere come è cambiato il mondo dopo il crollo delle Torri Gemelle.