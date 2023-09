Volta e rivolta: al teatro Socjale le alluvioni che hanno segnato la storia delle nostre pianure

Le alluvioni che hanno sconvolto nel corso della storia il nostro territorio, intrecciate al lavoro delle donne in ambito cooperativo. Seconda edizione al Teatro Socjale di PIangipane di Volta e Rivolta, letture-spettacolo curate da Ravenna Teatro, Fondazione Teatro Socjale Piangipane, Circolo dei Cooperatori e Legacoop Romagna per riflettere sul senso di essere cooperatori oggi, poiché dalle alluvioni che hanno caratterizzato le nostre pianure, sono nati il senso di comunità e appunto le cooperative. Lo stesso teatro Socjale è nato per volontà della cooperativa braccianti che ha sacrificato i propri terreni nell’alluvione di maggio.

Mercoledì 27 la rassegna apre con un appuntamento speciale di Storie di Ravenna, poi Volta e Rivolta ogni serata, fino al 29 settembre ospita un esponente del mondo cooperativo. Quest’anno saranno presenti Cab Terra, Legaccop Romagna e Formunal Servizi.