Con due successi per 3-1, entrambi ottenuti in rimonta, il Mosaico Ravenna vince il titolo regionale under 14 e accede alle finali nazionali che si disputeranno a Cesena dal 16 al 21 maggio. Nella città della Ghirlandina, in un PalaAnderlini stracolmo di pubblico la squadra di Stefano Fiori e Mariagrazia Montevecchi batte nella semifinale del mattino le cugine dell’ Olimpia e si ripete nella finalissima del pomeriggio contro la squadra di casa, uscita vincitrice 3-0 nell’altra semifinale del mattino contro San Lazzaro Vip. Nella riedizione della finale della scorsa stagione nella stessa categoria under 14, quando a Reggio Emilia furono le modenesi a cogliere il titolo regionale, è la compagine di Ravenna a prevalere, ribaltando il pronostico che vedeva favorite le emiliane e prendendosi così la rivincita.

Chiave della finale risulterà il secondo set, ovvero quello che darà l’avvio alla rimonta delle bizantine, vinto dal Mosaico 32-30 dopo una serie infinita di ribaltamenti di fronte.

Oltre al titolo di Campione Regionale, Ravenna porta a casa i premi individuali per il miglior alzatore, attribuito a Erika Jakic, il miglior centrale, assegnato ad Anita Piani, il miglior libero, andato ad Aurora Cambiotti, e per il miglior giocatore della final four, riconosciuto ad Arianna Buchyns’ka .

Queste le campionesse regionali: Marina Babini, Aurora Baldoni, Lisa Belletti, Arianna Buchyns’ka, Aurora Cambiotti, Anita Cangini, Ilaria Colucini, Erika Jakic, Dominika Koncova, Anita Piani, Martina Rusu e Sofia Servadei.