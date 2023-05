Sono appena terminati i Campionati Europei di mountain-bike orientamento a Loulé in Portogallo, dove l’atleta della Carchidio Strocchi Faenza Sebastiano Akira Cavagnis, alla sua seconda esperienza internazionale ha difeso i colori azzurri, gareggiando individualmente nella categoria Youth (M17) oltre che nella staffetta M20. Nelle varie giornate di gara, Sebastiano si è gestito al massimo delle sue capacità ottenendo piazzamenti rilevanti nelle gare Sprint, Middle e Long e guadagnando il diploma della IOF (International Orienteering Federation) per il quinto posto in staffetta insieme ai fratelli Matteo e Michele Traversi Montani.

In Italia il resto della squadra non è rimasto in disparte, ottenendo prestigiosi risultati in Coppa Italia e nei Campionati Italiani delle varie specialità.

A Vinadio (CN) Daniele Jabr (M45) e Massimo Rontini (MB) sono saliti sul secondo gradino del podio in Coppa Italia Sprint, mentre nella foresta intorno al rifugio Esterate nei pressi di Entracque (CN) Daniele Jabr si è laureato vice campione italiano della media distanza e Mattia Rontini ha conquistato l’oro nella categoria MB, dove però non veniva assegnato il titolo.

Ultimo importante appuntamento, il Marche Orienteering Outdoor Days 2023: tre tappe in due giornate tra Ancona e Senigallia. Nella prima, una Long, Daniele Jabr si è aggiudicato il bronzo, nella seconda, di tipologia Sprint, l’oro. Argento nell’ultima, valevole anche come Campionato Italiano Sordi Centro Storico, dove sarebbe risultato vincitore, ma non ha potuto vedere riconosciuto il titolo in quanto Direttore Tecnico della Nazionale Italiana Sordi, obbligatoriamente escluso dalla speciale classifica. Titolo, che invece non è sfuggito a Mauro Bussi. Daniele, al termine delle tre prove è risultato comunque vittorioso in Combinata per gli M45.

Nelle varie competizioni non vanno dimenticati i piazzamenti di primissimo piano dei restanti componenti del team faentino: Michela Marzolini, che ha ripetutamente sfiorato il podio tra le W Élite, Oriano Baracani M65 e Davide Valpiani M Élite.