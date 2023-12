In occasione delle festività natalizie, mercoledì 27 dicembre, alle ore 17, è in programma una visita guidata al Polittico della Beata Umiltà di Pietro Lorenzetti condotta da due guide d’eccezione, Eike Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi e Roberta Bartoli, Direttrice scientifica della Pinacoteca Comunale di Faenza. Sarà un’occasione unica per approfondire il capolavoro della pittura gotica, in prestito dalle Gallerie degli Uffizi, esposto in Pinacoteca nell’ambito degli Uffizi Diffusi.

Il polittico degli Uffizi, dipinto probabilmente intorno al 1330-1335, contribuì – forse ancor più dei testi scritti – alla diffusione del culto della santa, che è raffigurata in piedi nel pannello al centro. Indossa l’abito delle vallombrosane e ha in testa una pelle di agnello: questo copricapo, forse ispirato dalla tradizione che associava l’agnello alla virtù dell’umiltà, ben presto divenne distintivo della santa vallombrosana, ed anzi il suo attributo distintivo. Eseguito probabilmente da Pietro Lorenzetti con la collaborazione del fratello Ambrogio, si caratterizza per la chiarezza narrativa e l’attenzione ai particolari tratti dalla vita quotidiana. Il pennello si sofferma sull’apparecchiatura del refettorio delle monache di Santa Perpetua, narra con esattezza la fuga di Umiltà per attraversare il fiume Lamone, descrive minutamente gli attrezzi dei muratori – la cazzuola e il filo a piombo – mentre questi sono intenti a costruire il monastero. Nonostante l’attenzione al dettaglio, non viene mai meno un senso di sobria semplicità: in ogni tavoletta, poche figure abitano architetture e paesaggi essenziali, in una gamma cromatica ristretta fatta soprattutto di rosa, grigi e bruni.

La durata della visita guidata, della durata di circa 40 minuti, è compresa nel biglietto di ingresso. Dato il numero di posti limitati la prenotazione al pomeriggio è obbligatoria.

Tel: 334 706 9391 (dalle 10 alle 18, escluso il lunedì) E-mail: infopinacoteca@romagnafaentina.it