“L’Unione dei Comitati degli alluvionati Faentini intende rendere pubblico con il presente comunicato il suo disappunto a la sua preoccupazione per la mancata risposta e l’atteggiamento evasivo nei fatti assunto da HERA riguardo all’informazione sugli interventi e sul dettaglio dei programmi inerenti alla messa in sicurezza ed alla gestione dell’emergenza, per quanto di competenza, cui era stata chiamata a rispondere nell’incontro del 28 Novembre, richiesta rinnovata formalmente a mezzo posta certificata il 7 dicembre u.s.

A nulla può valere sul ritardo la intermediazione formale rappresentata dalla Committenza dell’appalto (il Comune di Faenza) rispetto alla mancata risposta. L‘Unione dei Comitati non ha dubbi sul fatto che il Comune di Faenza, se avesse avuto notizie in merito o se fosse stato oggetto di richiesta di incontro con i Comitati, avrebbe sollecitamente provveduto ad una rapida convocazione.

Nell’occasione l’Unione dei Comitati sollecita pertanto, questa volta pubblicamente, HERA S.p.A. a presentare quanto prima le informazioni richieste, concordando con il Committente Comune di Faenza sede e data dell’incontro al quale l’Unione dei Comitati sarà sempre pronta a partecipare.”