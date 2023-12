Ieri sera si è svolta la 33° Charter Night del Lions Club Ravenna Bisanzio, un centinaio i presenti tra soci lions ed invitati salutati dal presidente Pietro Gueltrini che nell’introdurre la serata ha ricordato i numerosi interventi che nel corso dell’anno hanno caratterizzato l’impegno del club e le finalità di aiuto e sostegno a chi ha più bisogno. Alla presenza di Marco Candela, Governatore del Distretto 108 A e di Mario Boccaccini, 1° vicegovernatore, sono stati consegnati dal presidente coadiuvato dal past-president Giannantonio Mingozzi, riconoscimenti per l’impegno profuso a Alessandra Bagnara di Linea Rosa, Bruno De Modena per la manifestazione Antichi Mestieri a San Pietro in Campiano, a Roberto Garavini , Beppe Rossi ed altri ospiti. Il Governatore Candela ha concluso la serata spronando i soci ad essere sempre più presenti ed operativi in un momento nel quale le difficoltà provocate sia dall’alluvione che da altri eventi atmosferici sono ancora forti e bisognosi di solidarietà.