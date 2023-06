Consiglio comunale sull’alluvione: il sindaco in videocollegamento, scoppia il caos

Caos in consiglio comunale a Ravenna prima dell’assemblea convocata per fare il punto dell’alluvione e dei danni prodotti all’interno del territorio comunale bizantino. Il sindaco è assente nella sala del consiglio, è ammalato, relazionerà a distanza, in videocollegamento. Opposizione e cittadini presenti protestano. I primi chiedono il rispetto della convocazione che parlava di discussione in presenza. Alcuni consiglieri impossibilitati ad essere presenti sono infatti stati esclusi dal dibattito. Poi saranno riammessi. I ravennati invece si aspettavano un confronto diretto col primo cittadino.

Nel suo intervento in videocollegamento, ripristinata la calma, de Pascale ha fatto un riassunto dell’alluvione a Ravenna. 60 Km quadrati coinvolti, chiedendo la realizzazione di nuove grandi casse di espansione per la messa in sicurezza dei fiumi, la nomina celere del commissario straordinario e poteri speciali per permettere una ricostruzione veloce