In data odierna il Questore di Ravenna, dott. Lucio PENNELLA, ha disposto la chiusura per 15 giorni di due bar in applicazione dell’art.100 del Tulps.

Nello specifico questa mattina, a Massa Lombarda, i Carabinieri di quella Stazione e personale del Commissariato di P.S. di Lugo hanno apposto i sigilli ad un bar sito in una zona del centro.

Il locale, nel corso degli ultimi 2 anni, è stato oggetto di numerosi controlli che hanno permesso di accertare la costante e assidua presenza di avventori con numerosi precedenti di polizia e penali per reati contro la persona, il patrimonio, per sostanze stupefacenti e ubriachezza molesta.

Nel pomeriggio, invece, i sigilli sono stati apposti ad un bar sito in Ravenna nella zona Circonvallazione al Molino ad opera del personale della Divisione di Polizia Amministrativa che ha eseguito il provvedimento di chiusura per 15 giorni dell’esercizio pubblico in applicazione dell’art.100 del Tulps emesso dal Questore poiché i controlli avevano accertato la costante frequentazione di soggetti gravati da numerosi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti; infatti, nel settembre dello scorso anno, operatori della Squadra Volante della Questura avevano posto sotto sequestro 5 grammi di eroina occultati all’interno del bagno riservato ai clienti.