Ravenna ricorda la tragedia della Mecnavi. Intervento anche del Ministro Orlando

Si è celebrata sabato mattina lungo lo scalone del palazzo municipale la cerimonia di commemorazione in ricordo delle vittime della tragedia della Mecnavi. A causa della situazione pandemica, la cittadinanza non ha potuto partecipare alla commemorazione di fronte alla targa posta nell’anniversario del 13 marzo 1987, quando 13 operai, molti al primo giorno di lavoro, molti giovani, morirono asfissiati all’interno della nave Elisabetta Montanari a causa di un incendio. Il Comune ha quindi deciso quest’anno di trasferire l’intera giornata dedicata alle persone cadute sul lavoro online, in un convegno pubblico a cui hanno partecipato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, il sindaco di Bertinoro Gabriele Antonio Fratto e il segretario della Uil Ravenna Carlo Sama, a nome delle tre confederazioni sindacali