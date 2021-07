Vincenzo Maenza, due ori Olimpici (Los Angeles 1984 e Seoul 1988) e un argento (Barcellona 1992), è entrato nella Walk of Fame del Coni. Lo svelamento della targa è avvenuto nei giorni scorsi. Insieme a Maenza sono stati nominati Paolo Bettini, Paolo Rossi, Alessandro Andre e Gabriella Paruzzi. L’ingresso nella Hall of Fame di Vincenzo Maenza arriva a quasi 30 anni dall’ultima medaglia olimpica. L’ex lottatore, che oggi gestisce un centro di personal training, nella sua carriera è stato inoltreo per due volte Campione Mondiale (1982 e 1985) e una volta campione Europeo (1987). Tutti titoli raggiunti nella categoria 48 Kg, dove conquistò anche sei titoli italiani. Nella categoria 52 Kg, invece, Maenza riuscì a laurearsi Campione Italiano ben sette volte.

Una vita dedicata alla lotta, una carriera che parla da sola e che lo fa entrare a pieno diritto nella Walk of Fame del CONI, al fianco dell’unico lottatore finora presente Giovanni Raicevich e a fianco del judoka Ezio Gamba.

Nel 2015 Maenza ricevette il Collare d’oro al merito sportivo, la massima onorificenza del Coni.