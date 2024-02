Lo scorso 31 gennaio al Teatro Alighieri di Ravenna si è tenuto l’ottavo Gran Galà di Edera Ritmica dal titolo “Ambarabà….il diritto di giocare” con la regia di Luca Piallini – performer e istruttore di acrobatica verticale-. Come suggerisce il titolo dello spettacolo quest’anno le giovani ginnaste di ritmica, danza classica e delle discipline aeree quali pole dance, acrobatica verticale e acrobatica aerea, hanno portato in scena un’allegoria dei giochi della tradizione. Il sipario si è aperto con le piccolissime del corso attrezzi in gioco e la loro divertente “caccia all’orso” e via via tra una filastrocca e l’altra, in un tripudio di volteggi e acrobazie su pali, tessuti e in pedana, il pubblico in sala ha visto avvicendarsi le bambine e le ragazze di tutti i corsi alle prese con coreografie “giocose” sulle musiche più disparate: da Morandi a Mozart passando da Goran Bregovic e i Calexico. Galà – si può dire-, che non si è fatto mancare niente in quanto a spettacolarità, veicolando al contempo il messaggio sociale sul valore e il diritto al gioco di tutti i bambini.

Edera Ritmica si conferma una solida realtà della ginnastica ritmica ravennate come dimostrano i numerosi corsi dall’avviamento all’agonismo di questa disciplina, ma anche in grado di andare a braccetto con la danza classica e al contempo di aprirsi al nuovo grazie alle discipline del settore flyer che sempre più incontrano l’interesse delle adolescenti e che in questa serata si sono armoniosamente amalgamate alla ritmica e alla danza.