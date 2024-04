“Vengo anch’io. Per un sapere senza barriere”, al via gli incontri per parlare del ruolo della cultura

Sette iniziative dislocate in cinque comuni del ravennate, fra aprile e giugno: incontri per la cittadinanza organizzati e coordinati dal Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Bologna in stretta sinergia con biblioteche e musei romagnoli, che saranno luoghi in cui si svilupperanno le iniziative stesse.

E’ quanto promuove “Vengo anch’io. Per un sapere senza barriere, che si sviluppa a partire dal 20 aprile fra Ravenna, Faenza, Lugo, Bagnacavallo e Castel Bolognese.

Una manifestazione che invita a riflettere sul ruolo della cultura e degli spazi che la promuovono, e lo sa senza perdere di vista gli eventi contingenti. Non a caso, tre degli incontri, accomunati dal titolo “La storia virtuose dei salvatori d’arte”, racconteranno l’esperienza dell’alluvione al museo Tramonti di Faenza, e del suo salvataggio.