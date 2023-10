Venerdì 6 ottobre, piazzale Pancrazi ospiterà l’evento ‘Regioni d’Europa mercati internazionali‘. Per questo motivoil Mercato del Contadino verrà straordinariamente spostato, solo per questa data,in piazza Martiri della Libertà.

Per permetterne il regolare svolgimento, attraverso una ordinanza specifica, sono state adottate alcune modifiche alla viabilità: dalle 14.30 alle 19.30 di venerdì 6 ottobre, e comunque fino al termine del Mercato, in piazza Martiri della Libertà viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi dei produttori, nell’area compresa tra via Marescalchi e il Palazzo del Podestà.