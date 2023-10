Week-end da ricordare per gli arrampicatori della nostra provincia in trasferta a Campitello di Fassa per l’ultima tappa della Coppa Italia assoluta Lead. Si tratta in questo caso non della spettacolare disciplina Speed (velocità) per la quale si sono recentemente disputate le qualifiche olimpiche al Foro Italico in Roma, ma della classica arrampicata di difficoltà (Lead), con corda tirata dal basso dai vari arrampicatori che in questo caso si sono affrontati al cospetto delle cime dolomitiche in una delle strutture artificiali più belle d’Italia. Circa cento atleti provenienti da tutta Italia, equamente ripartiti tra maschile e femminile, hanno dato vita a una gara che, tra qualifiche, semifinali e finali, ha tenuto il pubblico col fiato sospeso per tre giorni. Grandissima la prestazione degli atleti dell’Istrice Ravenna che sono riusciti a portare in semifinale ben tre rappresentanti: Andrea Lidonnici, Sara Arcozzi e Caterina Pazzaglia. Lidonnici e Arcozzi hanno poi ulteriormente superato il turno intermedio e sono entrati in finale raggiungendo, al termine della gara rispettivamente il sesto ed il settimo posto. Pazzaglia invece si ferma appunto in semifinale al diciassettesimo posto. Più indietro in classifica l’altra giallorossa Nicole Francesconi che chiude al trentaquattresimo posto. Per i faentini della Carchidio Strocchi invece ottima la prestazione di Ernesto Placci che, anche lui, entra in finale e chiude la tappa con un bellissimo ottavo posto. In ragione dei risultati di tutte e tre le tappe del circuito, Ernesto si aggiudica a pieno merito la Coppa Italia giovanile di specialità.