Può legittimamente recriminare il Faenza fermato sul pari a Verucchio. Avanti di due gol nel punteggio e in pieno controllo della gara, la squadra biancoazzurra è rimasta in inferiorità numerica a 20 minuti dalla fine. Il direttore di gara, che già aveva accordato un dubbio calcio di rigore ai locali, ha ammonito ed espulso per secondo cartellino giallo Bertoni che aveva nettamente colpito il pallone senza commettere fallo. E’ stata la svolta di una partita fino ad allora dominata dal Faenza, da quel momento in poi costretto a subire gli attacchi del Verucchio, sospinto dal caldo pubblico di casa, fino al pirotecnico finale.

La partita iniziava con i biancoazzurri all’attacco. All’8’ minuto su calcio d’angolo, Gabrielli impegnava Starna in una respinta in corner evitando il gol che però arrivava dopo pochi secondi nella replica dell’azione. Sul corner battuto ancora da Benini, capitan Gabrielli di testa non dava scampo a Starna. 0-1

Al 24’ il raddoppio, sempre su azione dalla bandierina con Pezzi che interveniva sul traversone di Benini e insaccava 0-2

Con il doppio vantaggio, la squadra biancoazzurra continuava a premere. Protagonista assoluto Gimelli che prima con uno spettacolare sinistro al volo di esterno sinistro dal limite dell’area e poi una botta sempre dal limite chiamava alla doppia difficile parata il portiere Starna. Era poi Marocchi ad andare vicino al gol con una botta dal limite su cui Starna era ancora reattivo.

Nella ripresa il tema non cambiava. Dopo una bella, ma isolata battuta a rete di Ponticelli, fuori di poco, i biancoazzurri costruivano una opportunità con Marocchi, poi centravano il tris. Travolgente azione di Bertoni sulla fascia e perfetto cross al centro per il preciso ed efficace impatto di Pezzi 0-3

Due minuti diventava protagonista l’arbitro Samaritani, fino a quel momento quasi impeccabile, che concedeva un generoso rigore al Verucchio. Il centravanti rosanero Bullini, lanciato in area, veniva a contatto con il portiere Fabbri e l’arbitro concedeva un rigore generoso, realizzato con un tiro perfetto da capitan Genghini. 1-3

Mentre il Verucchio cercava di riaprire la gara, il Faenza si affidava al pressing alto e alle ripartenze. Su una di queste, Bertoni andando al contrasto, impattava nettamente il pallone, senza colpire l’avversario, ma l’arbitro lo ammoniva ed espelleva per secondo giallo.

In dieci uomini, il Faenza subiva i veementi attacchi del Verucchio che nel giro di tre minuti, prima accorciava ulteriormente con Bullini e poi pareggiava con Tosi su azioni fotocopia: cross dalla sinistra, inserimento e gol. 2-3; 3-3

Genghini sfiorava addirittura il sorpasso con un pericoloso diagonale incrociato che si spegneva a lato e poco dopo Ponticelli segnava, ma la rete era annullata per fuorigioco.

Al 48’ in pieno recupero Tuzio lanciava in contropiede Lucarelli che controllava il pallone, evitava il portiere e depositava in rete. 3-4

Veementi e vibrate le proteste di Struna e dei compagni per un presunto fallo di mano dell’attaccante biancoazzurro nel portarsi avanti la palla.

A 30 secondi dal fischio finale, l’arbitro Samaritani assegnava un calcio di punizione dal vertice sinistro dell’area per fallo di Tuzio, che in realtà sembrava aver subito la carica dell’avversario.

Indelicato puniva il Faenza con una punizione dal vertice destro al limite dell’area di rigore, indirizzando il pallone con forza, ma centrale verso la porta dove Fabbri non riusciva a intercettare. 4-4

Verucchio – Faenza 4-4

Verucchio: Starna, Muccioli (7’ st Stavola), Ponticelli, Fusco (26’st Si. Sacco), Renzi, St. Sacco, L.Genghini, Tosi, Bullini (44’ st Bento Da Silva), Indelicato, Michilli (21’ st Sacchini). A disposizione: Giorgi, Raggini, A. Genghini, Gessaroli, Rossi. All. Guerra

Faenza: Fabbri, Tuzio, Gimelli, Gabrielli, Manaresi (30’ pt Zani, 29’ st Caroli), Karaj, Marocchi, Bertoni, Pezzi (37’ st Lucarelli), Benini, Gjordumi. A disposizione: Ravagli, Shermadhi, Brusi, Cavolini.

Arbitro: Samaritani di Ravenna – assistenti: Giacomoni di Cesena e Lops di Bologna

Reti: 9’ pt Gabrielli, 22’ pt e 6’ st Pezzi, 8’ st Genghini (r), 36’ st Bullini, 39’ Tosi, 48’ st Lucarelli, 51’ st Indellicato

Espulso: Bertoni per doppia ammonizione

Ammoniti: Bullini, Ponticelli, Indelicato; Fabbri, Gimelli, Gabrielli

Angoli: 6-8

Recupero: 2’ – 5’