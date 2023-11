Calcio: Si vola ancora, battuta anche la Sammaurese

Settima bellezza per il Ravenna che espugna il Macrelli grazie alle reti di Sabbatani e Alluci e torna a godersi un primato in solitaria.

Gara complicata con una Sammaurese che gioca molto bassa e cerca di chiudere tutti gli spazi alla manovra giallorossa, giallorossi abili a sbloccarla con una perla di Sabbatani ed a controllare il ritorno dei rivali nella ripresa

La prima emozione della gara, dopo una rete annullata ad Agnelli per fuorigioco, è al 18’, palla recuperata in avanti grazie alla pressione giallorossa, lancio in profondità per Tirelli che conclude da posizione defilata senza trovare lo specchio. Al 24’ di nuovo Ravenna con la conclusione dal limite di Campagna che sibila alla destra della porta difesa da Ravaioli. Il Ravenna controlla la gara ed al 36’ ci riprova, manovra da destra a sinistra con Nappello che serve in profondità Sabbatani, controllo e tiro del numero nove giallorosso ma rinviene in scivolata un difensore della Sammaurese a chiudere.

La gara si stappa al 42’ lancio lungo di Esposito controllato da Sabbatani al limite dell’area, destro a giro sotto l’incrocio ed esultanza sotto il settore ospiti gremito dai supporter giallorossi. Si va al riposo con un meritato vantaggio per il Ravenna. In avvio di ripresa la Sammaurese parte forte con la conclusione potente di Cecconi che impegna Cordaro in una bella parata. Il Ravenna non ci sta ed al 53’ sfiora il raddoppio con Tirelli che stacca più alto di tutti su corner battuto da Nappello.

Ci prova anche l’instancabile Rrapaj al 68’ dal limite ma la conclusione è centrale. La partita è intensa e le squadre non si risparmiano, al 72’ si accende una mischia nei pressi dell’area giallorossa, vola qualche spintone di troppo che la direttrice di gara decide di punire con l’espulsione di Magnanini e Gasperoni. La partita rimane viva e la Sammaurese cerca in tutti i modi di impensierire la solidissima difesa giallorossa che risponde colpo su colpo mantenendo i pericoli lontani da Cordaro. Al 92’ il raddoppio giallorosso, contropiede gestito da Varriale che serve Rrapaj il quale salta due avversari prima di concludere. La palla viene salvata sulla linea ma torna nei piedi dello stesso Rrapaj che serve Alluci, controllo e tiro preciso che mette in ghiaccio il risultato.

Al 95’ opportunità per la Sammaurese di accorciare le distanze con il tiro di Maltoni all’interno dell’area piccola che trova un attento a Cordaro a respingere. All’ultimo minuto il Ravenna avrebbe anche l’occasione per calare il tris con Rrapaj ma Ravaioli salva i suoi. Un Ravenna che continua a convincere quello visto a San Mauro, il carattere dimostrato dagli uomini di Gadda fa la differenza sul terreno di gioco e l’entusiasmo che sta contagiando sempre più il pubblico giallorosso alimenta le prestazioni dei bizantini che domenica riceveranno al Benelli il Mezzolara.