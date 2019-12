Passato il Natale, Ravennati e turisti si preparano per festeggiare la notte di San Silvestro aspettando l’arrivo del 2020. C’è chi rimarrà a casa, chi si ritroverà con amici a tavola, chi partirà per l’estero e chi pensa di prendere un aereo allontanandosi da Ravenna per brindare al nuovo anno