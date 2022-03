Oltre 2 mila euro raccolti per i profughi ucraini. La parrocchia di Reda ha organizzato lo scorso sabato una pizzata a sostegno della Caritas della diocesi di Faenza e Modigliana. La Caritas è una delle tante realtà impegnate in queste settimane nella rete di accoglienza per i profughi ucraini in fuga dalla guerra, sia nell’accoglienza sul territorio, sia con con aiuti umanitari nelle zone del fronte bellico. Con la pizzata la parrocchia è riuscita a raccogliere 2.090 euro.