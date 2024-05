La mobilità tra aree interne collinari e le zone urbane dei centri città è diventato un tema caldo negli ultimi anni e anche l’Unione Europea ha iniziato a interessarsene finanziando progetti che abbiano come scopo quello di trovare soluzioni di mobilità sostenibili, accessibili e applicabili ovunque, dal momento che un terzo della popolazione europea vive in zone rurali. Anche l’Unione della Romagna Faentina è riuscita a intercettare i finanziamenti europei del programma URBACT candidando il progetto “ECONNECTING” che prevede lo sviluppo di buone pratiche e strategie “smart” per garantire i collegamenti tra zone rurali e centri urbani insieme ad altre otto città europee, nell’ottica di disincentivare l’uso della macchina e promuovendo forme attive di mobilità.

All’interno del progetto sono previsti incontri con la cittadinanza, volti a raccogliere punti di vista e idee di sviluppo su questo tema. A Faenza si sono già svolti alcuni incontri con cittadini, consulta della bicicletta, mobility manager aziendali e personale amministrativo dell’Unione, mentre giovedì 30 maggio alle 17.30 presso la Rocca si svolgerà il primo incontro a Riolo Terme. In questa occasione, si affronterà il tema della “green community” alla luce delle sfide che il territorio dell’Unione della Romagna Faentina sta affrontando. I temi di riflessione di questo incontro saranno l’accessibilità del centro storico, l’aumento dei servizi alle comunità locali e i collegamenti tra il centro storico di Riolo con le sue frazioni e il resto del territorio dell’Unione. L’incontro di domani a Riolo sarà seguito da un altro il 6 giugno alla stessa ora. Entrambi gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza.

A livello europeo sono finanziati altri quattro network, oltre al progetto “ECONNECTING”, che si occupano di mobilità sostenibile e una delegazione dell’Unione della Romagna Faentina li ha incontrati nel corso di un evento organizzato dal programma europeo a Parigi il 15 e 16 maggio. In questa occasione è stato possibile porre le basi per una collaborazione internazionale volta a portare al centro delle agende politiche locali, nazionali ed europee il tema delle connessioni tra zone urbane e zone rurali.