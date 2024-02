Un presidio in Piazza del Popolo a Ravenna per sostenere il popolo palestinese

A Ravenna si è svolto il presidio in Piazza del Popolo, organizzato dal Potere al Popolo e sostenuto da alcune associazioni del territorio, per dire no alla guerra e dare un sostegno alla Palestina.

Potere al Popolo, ha ribadito quello che aveva già espresso nella grande assemblea cittadina del 7 febbraio tenutasi a Ravenna: cioè, “il sostegno al popolo e alla Resistenza palestinese contro la guerra genocida israeliana e le complicità dei governanti del blocco euroatlantico e le responsabilità dei nostri governi vanno dal livello nazionale.”

Gli organizzatori hanno inoltre confermato che aderiscono all’appello delle organizzazioni palestinesi in Italia per uno sciopero generale il 23 febbraio e anche alla manifestazione nazionale il 24 febbraio a Milano., per chiedere “il cessate il fuoco immediato” e “la fine del genocidio”