Un memoriale per ricordare Paola Bolognesi, la sua passione e il suo impegno per la pallavolo

Un memoriale per ricordare Paola Bolognesi e la sua passione per la pallavolo. In attesa di capire quando potrà essere celebrato il funerale di Paola Bolognesi, è già stata avanzata la proposta di organizzare un torneo sportivo per ricordare il suo impegno e la sua passione per il campo da gioco e per la crescita dei giovani. Tante le ragazze che in questi giorni ricordano con affetto l’allenatrice di pallavolo, una di quelle persone che inevitabilmente ha segnato in positivo l’adolescenza di molte.