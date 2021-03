Nei giorni scorsi, una delegazione della Curva Nord Vittorio Mero, ha incontrato alcuni ragazzi dell’Associazione Spazio104 Insieme O.d.V. Ancora una volta la Curva Nord ha voluto dare un segno tangibile di solidarietà e ha scelto di devolvere in beneficenza l’intero ricavato della vendita delle uova di Pasqua all’Associazione Spazio 104.

“L’Associazione è una O.d.V. costituita a fine 2020 da genitori di ragazzi con disabilità, con lo scopo di trovare uno spazio di aggregazione per i ragazzi al termine del percorso scolastico che favorisca un loro inserimento nel mondo del lavoro e al contempo offra la possibilità di creare socialità . Un luogo dove confrontarsi e crescere insieme. Al gruppo consolidato di 7 ragazzi e ragazze, con precedenti esperienze insieme, si sono aggiunti in pochi mesi altri ragazzi con cui stiamo allargando il gruppo pomeridiano dei laboratori; continuiamo a ricevere richieste di nuovi inserimenti ,ma per ora è complicato poter dare risposte. Musica, improvvisazione teatrale, ginnastica, vela, ippoterapia , disegno ed altre espressioni grafiche per fornire strumenti ai ragazzi di crescita, e dall’altra parte un percorso al mattino per fornire le autonomie necessarie per ricominciare un percorso lavorativo interrotto appena la situazione sanitaria e le regole anticovid lo permetteranno. Ci piace pensare che Insieme tutto è possibile”.

Questo quanto precisato dalla Presidente dell’Associazione che a nome dei genitori desidera ringraziare i ragazzi delle tifoserie della Curva Mero per la sensibilità dimostrata. Curva Nord Vittorio Mero e Spazio104 inSIeme OdV ringraziano fin da ora tutti coloro che ci stanno aiutando nella vendita delle uova giallo-rosse e chi vorrà contribuire acquistandole.