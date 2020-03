Troppe foto sul web di chi fa una passeggiata, il sindaco di Castel Bolognese: “Basta, così seminate solo odio”

Troppe foto di persone che passeggiano per strada online, sui gruppi dei social network. In questi giorni il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza è impegnato a girare a bordo dell’auto di servizio del Comune tutto il territorio che amministra per ricordare ai propri concittadini l’importanza di seguire le regole per impedire la diffusione del contagio da Coronavirus e l’importanza di rimanere a casa. Tuttavia, fra i suoi continui appelli alla cittadinanza, nell’ultimo suo post pubblicato su Facebook il sindaco è andato controcorrente, ma solo in apparenza. Ha infatti criticato chi in questi giorni pubblica le foto dei propri concittadini a piedi o in bicicletta per le vie della città. Un malcostume che sembra si stia trasformando in una caccia all’uomo, in una diffusione di odio quando al momento servirebbe sostenersi l’uno con l’altro. D’altronde, per necessità, si può uscire e, come ha ricordato Della Godenza, fra le necessità rientrano anche l’attività fisica ordinata dal medico o problemi ben più gravi di depressione o altro. Perché stare in casa è una necessità, ma, in alcuni casi, lo è anche uscire. E controlli e sanzioni non spettano ai cittadini e ai social network.