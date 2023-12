Incidente ieri sera poco dopo le 18 in via maggiore a Ravenna all’incrocio con via Maggiore dove un ragazzo di 23 anni che trasportava pizze a bordo di uno scooter, in direzione centro e stato colpito da una autovettura Punto che si immetteva da via Rasponi. L’urto è stato abbastanza violento, moto a terra, bauletto con le pizze volato via e ragazzo sbalzato, l’infermiere della prima ambulanza ha chiamato l’auto medicalizzata e si è deciso poi per il trasporto su gomma al Bufalini di Cesena, in codice media gravità. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi, traffico intenso e a tratti fermo.