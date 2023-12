Dopo il successo delle prime due domeniche a Palazzo San Giacomo, il «Palazzo di Natale», promosso dal Comune di Russi in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica col supporto della Camera di Commercio di Ravenna, si avvia verso il gran finale di domenica 24 dicembre (ore 10-16).

“Siete in cerca di un’idea regalo dell’ultimo minuto, interessante e originale? Volete rilassarvi con una colazione contadina, un trebbo poetico-musicale o una degustazione tra amici, prima del cenone o pranzo natalizio in famiglia? Al piano terra dell’antica dimora che fu dei Conti Rasponi troverete ciò che fa per voi.”

Prosegue inoltre la RACCOLTA DEI REGALI BRUTTI. Anche SABATO 23 DICEMBRE (ore 9-12) sarà possibile portare a Palazzo i regali mai digeriti, oppure oggetti in buono stato che non si usano più, da rimettere in circolo con classe e ironia.

DOMENICA 24 DICEMBRE si svolgerà un’asta tutta da ridere (alle ore 15), il cui ricavato sarà donato in beneficenza a un’associazione di volontariato e assistenza di Russi.

Come sempre sarà attivo il punto food «CiboGiusto», a cura dell’azienda agricola e bottega Pattuelli di Russi.

L’ingresso al Palazzo di Natale e le attività sono gratuite (per i laboratori prenotazione consigliata al 347 8638450, anche WhatsApp).

Visita guidata a Palazzo San Giacomo al costo 10 euro a persona, gratuito fino ai 10 anni. Per prenotare, compilare il modulo a questo link ( HYPERLINK “https://forms.gle/GxsHuVHgyqr2h2Ht5″https://forms.gle/GxsHuVHgyqr2h2Ht5) o contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Russi mandando una mail a cultura@comune.russi.ra.it o chiamando il numero 0544 587642.

A disposizione dei visitatori un ampio parcheggio con accesso da via Fiumazzo.

IL PROGRAMMA di domenica 24 dicembre

Ore 10 – Colazione contadina e dj set vintage tutto italiano (Mambo Dj)

Ore 11 – Visita guidata a Palazzo San Giacomo (costo a persona euro 10, gratuita fino ai 10 anni).

Ore 11 – «S’a s’fal a no la chéica?»: trebbo poetico-musicale con Rudy Gatta, Eliseo Dalla Vecchia e Vittorio Bonetti

Ore 11.30 – Laboratorio per grandi e piccoli con MAGIOMOlab: «La stampa monotipo dei biglietti natalizi»

Ore 12 – Arrivo dei babbi natale di FIAB Ravenna su bici d’epoca (omaggio per i bimbi presenti)

Brindisi della vigilia con degustazione guidata dei vini ravennati delle feste insieme a Cantina Ravagli

Ore 15 – Asta comica del regalo brutto! Ricavato in beneficenza.