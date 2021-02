“Da troppi anni l’ingresso di Via delle Industrie del Cimitero di Ravenna, versa in pessime condizioni, il manto stradale è inesistente, sterrato, mentre il disagio dovuto al perenne acquitrino rendono il parcheggio e l’ingresso dei visitatori quasi impossibile” afferma Nicola Tritto, coordinatore comunale di Forza Italia.

“Il ristagno anche nelle giornate di sole come oggi 2 febbraio, allego fotografie, è perenne nonostante la giornata soleggiata, la poca pioggia non giustifica questo ammasso di foglie umide e pericolose che restano al suolo per molto tempo, quindi oltre al disagio la pericolosità sopratutto per gli anziani e l’immagine indecorosa in un luogo così sacro per i cittadini. “ Chiediamo quindi l’intervento immediato dei preposti comunali, un ripristino dell’area ed eventualmente un progetto che possa mettere in sicurezza l’area in oggetto” conclude Nicola Tritto.