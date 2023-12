Topi d’appartamento in azione nelle ultime settimane. Furti a Faenza anche nelle zone alluvionate

Topi d’appartamento in azione da settimane in provincia di Ravenna. Le segnalazioni arrivano da diversi residenti del territorio che denunciano furti o tentati furti nelle abitazioni. In un caso sono stati conteggiati tre individui scavalcare un cancello e darsi alla fuga dopo aver sentito alcuni rumori sospetti. Episodi di sciacallaggio sono poi stati segnalati a Faenza, nel Borgotto, fra le case colpite dall’alluvione e ancora disabitate. A Lugo, invece, nei giorni scorsi, ai carabinieri è stata sporta denuncia per una targa rubata ad una vettura parcheggiata.