Schianto in via Medaglie d’Oro: scooterista trasportato in gravi condizioni a Cesena

Violento scontro nella mattinata di martedì all’incrocio fra via Medaglie d’Oro e via Cantinelli fra uno scooterone Suzuki e un’automobile, una Ford Fiesta. Gravi le conseguenze per il centauro, trasportato con il codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente stradale è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Le dinamiche sono ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto. Lo scooterone aveva appena imboccato via Medaglie d’Oro provenendo dalla rotonda, in direzione via Laghi.