Tentato omicidio a Cervia: arrestato un 33enne

Arrestato dai Carabinieri, in collaborazione con i colleghi di Mantova, un 33enne originario della Tunisia, con precedenti per stupefacenti, accusato di tentato omicidio nei confronti di un proprio connazionale. L’episodio di sangue è avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì, quando i carabinieri di Cervia-Milano Marittima hanno salvato la vita ad un 30enne trovato nel proprio appartamento gravemente ferito dopo essere stato accoltellato all’addome. L’uomo ha raccontato di essere stato derubato di 500 euro dal proprio connazionale, poi fuggito. Ancora ignoti i motivi dell’aggressione ma non si esclude un litigio inerente questioni di droga.