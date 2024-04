Dopo Cotignola e Sant’Agata sul Santerno, il personale autorizzato dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna effettuerà nel Comune di Fusignano delle verifiche in strada per l’aggiornamento delle banche dati dei numeri civici su tutto il territorio comunale.

A partire dal 9 aprile, i tecnici avranno il compito di verificare la congruenza dei civici non visibili da street view e l’eventuale mancanza di targhe di interni. In nessun caso chiederanno di entrare nelle abitazioni e saranno dotati di apposito cartellino di riconoscimento (potrebbero tuttavia dover entrare in cortili o spazi comuni per esempio nei condomini).

Il sopralluogo interesserà tutti e nove i Comuni della Bassa Romagna: lo scopo è quello di avere una mappatura più aggiornata e completa del Sit, il sistema informativo territoriale della Bassa Romagna attraverso il quale vengono realizzate le mappe interattive utilizzabili per numerosi servizi (dal controllo delle zanzare alle emergenze, dai dati catastali all’anagrafe degli immobili).

Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare l’Urp del Comune di Fusignano al numero 0545 955653.

Per segnalare eventuali azioni sospette o tentativi di truffa da parte di personale non autorizzato, contattare la Polizia locale al numero verde 800 072525.