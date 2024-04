“Conto alla rovescia per “Mare Pulito”, l’iniziativa “green” organizzata domenica prossima sull’arenile di Tagliata da “Metodo71” e dal “Comitato Cittadino di Tagliata contro il degrado e per l’ordine pubblico”. Due realtà diverse ma accomunate dallo stesso obiettivo: la salvaguardia dell’ambiente e la promozione di una cultura eco-sostenibile. L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, é per il 7 aprile, dalle ore 10 alle 12, con punto di ritrovo al bagno Benvenuti n.20 di Tagliata di Cervia. Partirà da qui, infatti, la pulizia della spiaggia da plastica e rifiuti vari, un’iniziativa non solo simbolica per dare un contributo tangibile alla tutela delle nostre preziose risorse ambientali.

All’evento parteciperà l’esperto naturalista Maurizio Pascucci, presidente della Consulta per l’Ambiente del Comune di Cesena che terrà un breve intervento sull’importanza della salvaguardia del nostro mare.

Per partecipare all’evento – che si svolge nell’ambito delle iniziative legate al “Manifesto Green” che M71 ha adottato dal 2022 – basta iscriversi contattando la segreteria di M71 (0547-80645) e prenotando il KIT per la pulizia (uno zainetto che include guanti per la tua sicurezza e un sacchetto bio-degradabile per la raccolta).

CHI SIAMO

Il Comitato Cittadino di Tagliata contro il degrado e per l’ordine pubblico é un’organizzazione civica, apolitica, nata su iniziativa dei residenti e non e degli operatori turistici e commerciali di Tagliata di Cervia per difendere e valorizzare il territorio.

Metodo71

Si occupa di consulenza alle aziende negli ambiti di sicurezza sul lavoro, igiene alimentare, qualità, ambiente e privacy e di alta formazione per tecnici, professionisti e imprenditori: “Il metodo è ciò che ci contraddistingue, nel nome e nel modo di fare consulenza”.”