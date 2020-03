Centinaia di richieste alla Croce Rossa per farmaci e spesa. Partita una raccolta fondi

Sono tante le persone che in questi giorni di emergenza chiedono aiuto alla Croce Rossa per recarsi in farmacia o per effettuare la spesa. Continue le chiamate al centralino nazionale e al numero operativo della sezione di Faenza. Centinaia e centinaia di richieste che si sommano ai quotidiani e consueti servizi che la Croce Rossa continua a svolgere anche durante questo periodo di emergenza. Il comitato manfredo ha quindi fatto partire una raccolta fondi e l’8 aprile sarà organizzato uno spettacolo di intrattenimento, ovviamente in streaming, per pubblicizzare al meglio l’iniziativa e per portare ancora una volta sollievo alle famiglie, soprattutto ai bambini, a casa.