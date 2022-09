Successo di pubblico per la “Corsa del Cuore”, evento organizzato da Maria Cecilia Hospital, che si è tenuto ieri, giovedì 29 settembre presso la Polisportiva Ponte Nuovo a Ravenna, in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore.

L’evento con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e promuovere le sane abitudini e uno stile di vita corretto e attivo, ha visto la partecipazione di 450 persone.

Runner e podisti di tutte le età hanno corso e camminato insieme lanciando l’importante messaggio che l’attività fisica, calibrata sulla persona, è fondamentale per mantenere il cuore in salute.