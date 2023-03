Era Marzo 2003 quando nella Rocca Estense di Lugo davanti al sindaco Maurizio Roi, alla presenza delle rappresentanze della casa madre I.P.B. di Ginevra veniva fondato IPB-Italia, ufficio italiano della più vasta federazione mondiale di associazioni impegnate nei temi della pace – Premio Nobel nel 1910 e tanti laureati al Premio Nobel per la pace nel proprio consiglio.

Tanta strada è stata fatta in questi anni e non solo in chilometri.

Da Lugo alle Nazioni Unite per la Risoluzione 1325 “Ruolo delle donne nei conflitti armati”, all’Aja all’O.P.C.W. Agenzia per la proibizione delle armi chimiche, all’ECOSOG Consiglio Economico Sociale delle Nazioni Unite a Hiroshima all’Assemblea Generale della Mayors for Peace la rete mondiale di sindaci per la pace che oggi più che mai con forza si sta battendo contro la “minaccia dell’uso dell’arma nucleare” per la protezione di tutti i cittadini del mondo all’insegna del motto “le città non possono essere target bellico”.

I consulenti esperti di IPB-Italia in questi 20 anni sono stati chiamati a Montecitorio e da vari parlamenti europei a riferire in merito agli accordi di Farnborough e sul Controllo della produzione e trasporto delle armi convenzionali in Europa. IPB-Italia insieme alle organizzazioni internazionali IALANA e IPPNW ha messo a punto con la collaborazione della D.I.E.A. Dipartimento di Ingegneria Etica Applicata dell’Università di Bologna un progetto per la regolamentazione etica europea del commercio dell’armamento convenzionale presentato a Bruxelles all’ AFET Commissione per gli affari esteri europea. Tante le missioni e tante le iniziative di pace nei paesi del medio oriente per chiamare al dialogo fazioni in ostilità fra loro.

Successi, sconfitte, fatiche che possono apparire inutili ma quando ci si batte per la PACE, per la difesa dei DIRITTI UMANI, per la tutela delle popolazioni civili contro la guerra le fatiche non sono mai inutili.

PACE – RESISTENZA – LOTTA

Questo compleanno vuole chiamare a raccolta “il popolo della pace” perchè in questa lotta bisogna essere tutti insieme, tutti uniti, questa è LA RESISTENZA che noi tutti possiamo offrire per fermare l’”orrendo”. Le nostre armi saranno: tanta partecipazione, tanta condivisione, tanta fraternità per difendere e custodire quel qualcosa di eterno che accomuna tutti gli esseri del genere umano sulla terra.

Dichiarazione del presidente, Fulgida Barattoni Rondinelli