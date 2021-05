A Cotignola sabato 5 giugno alle 16 è in programma “Puliamo la città”, un’azione volontaria e coordinata di pulizia degli spazi pubblici.

Saranno sei i punti di ritrovo, per evitare assembramenti: Via Kennedy/Via Cenacchio, Parco Zini (Scuola primaria), Parco Bacchettoni/Parco Zanzi, Parco Rita Atria/Parchetto Via Zanzi, Campo da calcio Via Zanzi/ Via Madonna di Genova e infine Piazzale della Pace/Centro storico.

Sacchetti, pinze e guanti saranno forniti ai volontari dall’organizzazione, grazie alla collaborazione del gruppo Hera. È necessario indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale.

“Dopo diversi rinvii dovuti all’emergenza sanitaria torniamo anche a Cotignola a ritrovarci per pulire la città, un momento per sensibilizzare al rispetto degli spazi comuni e dell’ambiente, che spero possa avere una ripercussione positiva sui nostri comportamenti quotidiani” ha dichiarato Barbara Nannini, assessora alle Politiche sociali del Comune di Cotignola.

Per partecipare è necessario iscriversi all’Urp con le seguenti modalità: telefonando ai numeri 0545 908871 oppure 339 8310504 (no whatsapp no SMS), dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, inviando una mail a eventi@comune.cotignola.ra.it .

Le immagini della giornata saranno pubblicate su Facebook nella pagina Cotignola Notizie e nel gruppo internazionale “Nature & Beach CleanUp Group”, che raccoglie da tutto il mondo interventi volontari di raccolta rifiuti negli spazi urbani e nelle aree naturali, allo scopo di sensibilizzare e contagiare sempre più utenti al rispetto dell’ambiente.

L’iniziativa è a cura del Comune di Cotignola con la partecipazione del gruppo Cotignola cammina, della Consulta dei ragazzi e delle associazioni Podisti Cotignola e Società ciclistica cotignolese.