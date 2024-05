Parte il microcredito sociale per aiutare le famiglie a far fronte ai danni dell’alluvione

Il microcredito per sostenere le famiglie colpite dall’alluvione che non riescono ad accedere ad altre fonti per far fronte ai danni degli allagamenti. La Caritas ha stretto un accordo con la Banca di Credito Cooperativo per ampliare il numero di famiglie da poter sostenere. Il microcredito è attivabile in tutte le cinque diocesi del territorio romagnolo devastato il maggio scorso.

Le domande vanno presentate al Centro di Ascolto diocesano e saranno poi inoltrate alla Fondazione San Matteo Apostolo e in seguito alla banca. Ogni diocesi potrà sostenere una ventina di famiglie.