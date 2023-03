Il congresso della Federconsumatori di Ravenna ha confermato a guida dell’associazione, per il quarto mandato consecutivo, Vincenzo Fuschini. Al congresso hanno partecipato l’assessora del Comune di Ravenna, Federica Moschini, la presidente regionale di Federconsumatori, Renza Barani, la segretaria generale della Cgil di Ravenna, Marinella Melandri, e il presidente di Adiconsum Romagna Fulvio Biondi.

Il presidente provinciale di Federconsumatori, Vincenzo Fuschini, risiede a Faenza da quasi 40 anni ma è di origini ravennati; è laureato in Giurisprudenza. Dopo aver insegnato per 20 anni Diritto ed Economia negli istituti superiori, è stato dirigente sindacale delle categorie della Scuola e della Funzione Pubblica e componente della segreteria provinciale della Cgil.

“Proseguirò nell’impegno quotidiano a difesa dei consumatori – dice Vincenzo Fuschini – nella certezza che Federconsumatori rappresenta un punto di riferimento per tante cittadine e cittadini. Ogni giorno arrivano nei nostri uffici persone che chiedono il nostro intervento per molteplici problematiche. Circa la metà delle richieste di tutela riguarda il settore della telefonia, ma sono in rapida crescita le domande di assistenza per difendersi dai rincari del settore energetico. Infine, in questi anni non sono mancate vertenze che hanno coinvolto decine di persone nei confronti di singole aziende. Un caso su tutti è quello di Dentix per il quale abbiamo svolto circa 170 pratiche per un ammontare complessivo di richieste che ha superato gli 800mila euro”.